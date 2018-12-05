Вопрос о назначении генерального секретаря ОДКБ решится консенсусом, заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян сегодня журналистам. Об этом Minval.az сообщает со ссылкой на Айсор.ам.

Комментируя заявление помощника президента России Юрия Ушакова о том, что Армения обратилась с предложением перенести саммит ОДКБ в связи с выборами в республике, Н.Пашинян заявил: «Армения ни к кому не обращалась ни с просьбой, ни с предложением. Мы сказали, что у нас есть свой кандидат, и мы последовательно продолжаем вести переговоры вокруг нашего кандидата».

Саммит глав государств-членов ОДКБ, запланированный на 6 декабря в Санкт-Петербурге, перенесен по просьбе армянской стороны. Об этом сказал журналистам

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил во вторник, 5 декабря, что саммит глав государств-членов ОДКБ, запланированный на 6 декабря в Санкт-Петербурге, перенесен по просьбе армянской стороны

По его словам, свою просьбу армянская сторона объяснила предстоящими выборами в Национальное собрание. Он также добавил, что функции генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности продолжит выполнять Валерий Семериков.

2 декабря и.о. премьера Никол Пашинян сказал, что в ходе телефонного разговора президент России предложил не проводить саммит из-за сложившейся ситуации, после же в рабочем порядке обсудить решения. Пашинян отметил, что он согласился, поскольку считает, что правильно решать подобные вопросы в рабочем порядке.

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