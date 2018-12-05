МВД РФ объявило закупку партии наручников на сумму более 26 млн рублей; согласно данным системы «СПАРК-Маркетинг», закупка будет осуществлена у единственного поставщика — ЗАО «НПО СМ», сообщает «Интерфакс».

До 20 декабря он обязан поставить 28,6 тыс. комплектов наручников БОС (браслеты оперативные специальные) на сумму 26,37 млн рублей (стоимость одного комплекта с чехлом составляет 922 руб.).

В характеристике товара отмечается, что он предназначен «для ограничения свободы движения человека, совершающего противоправные действия». Наручники рассчитаны на 5 тыс. циклов срабатывания (запирания).

В описании продукта, между прочим, упомянуто его название, не вынесенное в каталог: БОС «Нежность» (среди характеристик значится «мгновенное срабатывание запорного механизма при ударе БОС «Нежность» по запястьям»).

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