«С каждым годом все больше детей идут учиться в русский сектор. Лично меня это очень беспокоит. Мы должны разобраться в причине. Почему в независимом Азербайджане с каждым годом растет число детей, обучающихся в русском секторе?».

Об этом на сегодняшнем заседании парламентского комитета по науке и образованию во время обсуждения законопроекта «Об общем образовании» сказала депутат Говхар Бахшалиева.

По ее словам, она не имеет ничего против русского языка.

«Мы — толерантная нация. Русский язык является носителем великой культуры. Думаю, что самосознание и национальное сознание ребенка формируются в начальных классах. Очень важно, чтобы начальное образование азербайджанские дети получали на азербайджанском языке», — цитирует ее слова Репорт.

Minval.az