Сторонники Григола Вашадзе и Михаила Саакашвили вышли на улицы Тбилиси

Авторство фразы «неважно, кто и как голосует — важно, кто и как считает» приписывают Иосифу Виссарионовичу Сталину. Но вот желающих «посчитать как нужно» вне зависимости от того, как на самом деле проголосовали, хватает в мире и сегодня. Только вот желающие «подправить» результаты выборов не всегда учитывают: если сомнения в их честности достигают критической черты, «полыхнуть» может уже после завершения голосования.

Из столицы Грузии, Тбилиси, вновь приходят драматичные сообщения. После нескольких дней обманчивой поствыборной тишины на улицах грузинской столицы митингуют сторонники Григола Вашадзе, кандидата от партии Михаила Саакашвили — «Единого национального движения» Грузии. Как заявил журналистам сам Григол Вашадзе, главным требованием участников митинга к властям является проведение досрочных парламентских выборов. Оппозиционеры сочли прошедшие выборы «тотально сфальсифицированными», а Григол Вашадзе сообщил о своих планах через суд добиваться аннулирования итогов второго тура голосования. «Мы не признаем выборы проведенными, мы не признаем их результаты. В Грузии сегодня нет президента», — цитируют Г.Вашадзе информагентства. По его словам, юристы оппозиции сейчас готовят соответствующий иск в суд, чтобы добиваться признания недействительными итогов выборов.

Озвучил Вашадзе и другой вариант. По его словам, оппозиция предлагает властям создать совместную рабочую группу для обсуждения этих требований. Ответа на эти требования оппозиция согласна ждать до 16 декабря, после чего предпримет следующие шаги. При этом он заявил, что протест будет непрекращающимся, но не будет выходить за рамки закона. «Мы победим конституционным путем», — подчеркнул Г.Вашадзе. По словам же его соратника Н.Мелия, оппозиция не признает Саломе Зурабишвили своим президентом. Михаил Саакашвили обратился к своим сторонникам через Skype.

В Грузии, напомним, по официальным данным, победу во втором туре голосования одержала Саломе Зурабишвили, формально независимый кандидат, которого, однако, поддерживала на выборах «Грузинская мечта» (речь, напомним, идет о той самой Саломе Зурабишвили, которая еще накануне выборов допустила целый ряд антитурецких и проармянских заявлений, а еще до этого, по убеждению грузинской оппозиции, возложила на саму же Грузию ответственность за российскую агрессию августа 2008 года). Она набрала 59,52% голосов. Ее соперник Григол Вашадзе получил 40,48%.

Другой вопрос, что «чистота» этой победы вызывает сомнения у многих. Можно, конечно, поинтересоваться, какую роль здесь сыграло обещание властей Грузии простить в случае победы «мечтателей» банковские кредиты и не отдает ли от этого решения банальным подкупом избирателей. Конечно, один голос в Грузии обходится дороже, чем в Армении, где голоса покупали за 20 евро, а в самых бедных регионах в ход шли дешевые косынки и просроченное варенье, но суть «предвыборных технологий» от этого не меняется. К тому же еще накануне второго тура, 20 ноября, представители трех грузинских неправительственных организаций — «Ассоциации молодых юристов Грузии», «Transparency International — Грузия» и «Международного общества справедливых выборов и демократии» — сообщили на своей пресс-конференции, что правительство Грузии готовится к фальсификации второго тура выборов президента и с этой целью печатает фальшивые удостоверения личности. Депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольски заявил еще тогда: «Мы получаем тревожные сигналы из Грузии, что власть фальсифицирует выборы печатанием поддельных удостоверений личности правительственным агентством, чтобы изменить результат второго тура». После чего предупредил: «На мой взгляд, нам следует послать сигнал, что фальсификация этих выборов, нарушение договора Ассоциации, является неуважением ценностей, которые признает Грузия подписанием договора Ассоциации. Если процесс фальсификации будет продолжаться, за нарушением договора может последовать приостановление документа, или безвизового режима». Что же до европейских наблюдателей, то они не зафиксировали таких нарушений, которые могли бы существенно повлиять на результате выборов, но заметили, что и абсолютно чистыми их назвать нельзя. «Большим сюрпризом стало и решение о списании за несколько дней до выборов банковских долгов более чем 600 тысячам граждан Грузии», — цитирует Би-Би-Си руководителя наблюдательной миссии Европарламента Лайма Андрикиене. Наконец, действующий, точнее, уходящий президент Грузии Георгий Маргвелашвили еще по горячим следам завершения подсчета голосов поздравил Саломе Зурабишвили с победой, но весьма критично высказался о самом ходе выборов: «Однозначно могу сказать, что выборы с такими стандартами больше не должны проводиться в Грузии».

Сегодня второй тур уже позади. Победителем объявлена Зурабишвили. Только вот «победителей не судят» — это не про нее. Более того, Зурабишвили, похоже, угодила в ситуацию «цугцванга», когда любой ход лишь ухудшает позицию. Так, она попыталась развеять сомнения в своей излишней близости к Кремлю и заявила, что сейчас подходящее время для сотрудничества с Россией. «Не думаю, что, пока Россия ведет себя так, как сейчас, с учетом того, что происходит на линии оккупации, где похищают людей, и эта линия движется вглубь нашей территории, все ближе к Тбилиси… с учетом того, как Россия сейчас ведет себя в отношении Украины, не думаю, что все это означает, что мы можем прямо сейчас перейти к сотрудничеству», — заявила Зурабишвили в интервью Би-Би-Си. Правда, тут же оговорилась, что Грузия занимает проевропейскую позицию, и в случае, если западные партнеры страны в лице Европы и Америки начнут диалог с Россией, тогда, конечно, Грузия не останется в стороне. За что удостоилась жесткой критики от Вашадзе, по словам которого, «ни один ответственный дипломат и первое политическое лицо страны не может говорить такую ерунду», так как тем самым Зурабишвили подтверждает то, что Россия пытается донести до мира: что Грузия — не самостоятельная независимая страна, «и что нашу внешнюю политику навязывает нам Брюссель, Вашингтон или кто-то еще». Как уверен Вашадзе, «она совершенно не может выполнять эту работу, и вокруг нее нет никого, кто сказал бы ей сначала обсудить это со своими советниками. Потому что каждое слово, которое она сейчас произносит, становится позицией Грузии».

Возможно, в другой ситуации на это заявление можно было не обратить внимания или назвать «нормальным политическим процессом» или «попыткой помахать кулаками после драки», но когда на улицах митингуют сторонники Саакашвили, и их становится опасно много, «цена вопроса» для Зурабишвили меняется. Особенно если к тому же уходящий президент Грузии открыто заявляет, что страной тайно правит Бидзина Иванишвили. Маргвелашвили считает, что Иванишвили продолжал играть важную роль в принятии политических решений, даже после того, как он покинул пост премьера. И даже отчасти согласен с доводами оппозиции, которая обвиняет Иванишвили в единоличном управлении страной: «Я вижу: фактически бывший премьер-министр, сейчас уже лидер партии, принимает решения. Однако я не вдаюсь в детали. Все эти годы, когда я общался с премьер-министром, или с председателями парламента, или с министрами, я говорил с ними как с независимыми политиками. Мое убеждение было: если тебя зовут премьер-министр, я с тобой говорю как с премьер-министром, и меня не интересуют слухи о том, кем ты себя считаешь». А это, кроме всего прочего, еще и верный признак отсутствия единства в команде самих «мечтателей», где все больше тех, кого раздражают попытки «теневого руководства» страной.

И сегодня, на фоне митингов оппозиции, беспроигрышного варианта поведения у действующей власти не просматривается. Подавить протесты силой? Слишком рискованно. Дело, собственно, даже не в имидже Грузии как страны «образцовой демократии». Просто есть пример Украины, где попытка силового подавления первого немногочисленного и далеко не столь радикального студенческого «майдана» осенью 2013 года привела к взрыву возмущения и вывела на улицы в прямом смысле слова сотни тысяч человек, так что в конце концов режим Януковича оказался сметён. Подождать, пока протесты «рассосутся» сами собой? Тем более рискованно. Они могут не «рассасываться», а как раз наоборот, набирать силу. К тому же Михаил Саакашвили уже однажды продемонстрировал, что он умеет организовывать «майдан». Да, попытка «михомайдана» в Украине была неудачной, но родная для Саакашвили Грузия — дело иное. Согласиться на расследование сомнительных эпизодов выборов? Это может снизить накал ситуации, но под вопросом окажется сама победа Зурабишвили. Какой путь выберут в Тбилиси, сказать трудно. Но пока что не получается исключать ни «второй революции», ни «третьего тура».

Нурани, политический обозреватель

Minval.az