Армянская армия полностью сохраняет в руках стратегическую инициативу в нахчыванском направлении границы с Азербайджаном. Об этом сказал и.о. премьера Никол Пашинян на предвыборной встрече в Араратской области, граничащей с Нахчываном.

Пашинян напомнил, что в первые дни его избрания премьером Азербайджан заявил об освобождении 11 тысяч га территорий в нахчыванском направлении границы с Арменией.

«К сожалению, в Армении тогда были силы, которые сознательно или неосознанно стали принимать этот бред за чистую монету. Я надеюсь, что вы как жители прилегающего к Нахичевани региона с самого начала догадывались об абсурдности и нелепости таких заявлений», — сказал важно и.о. премьера Армении.

По его словам, «те, кто знаком с рельефом местности, знают, что территория, расположенная между позициями армянских и азербайджанских войск, иногда может претерпевать какие-то сезонные изменения».

«Но я хочу заверить, что наша армия полностью обеспечивает неприкосновенность наших границ, она сохраняет стратегическую инициативу», — отметил Пашинян.

Отметим, в конце мая — начале июня 2018 года азербайджанская армия провела успешную операцию по освобождению территорий в Нахчыванской автономной республике.

В результате успешных действий, под контроль азербайджанских подразделений перешло село Гуннут Шарурского района, и находящиеся вокруг села стратегические высоты Хунут (2065 м), Гызылгая (1683 м), Мехридаг (1869 м). Кроме того, азербайджанские подразделения взяли под огневой контроль село Арпа (армянское назначение Арени) в Даралаязе (ныне часть Вайоц-Дзорской области Армении). При этом, новые азербайджанские позиции на пограничной горе Хунут контролируют стратегическую для армянской стороны трассу М2 (Ереван – Горис — Ханкенди). На всех занятых пунктах азербайджанскими подразделениями оборудованы новые позиции, к которым в труднодоступной горной местности были проведены новые дороги общей протяженностью свыше 50 км. Приблизительно столько же составляет протяженность восстановленных дорог.

О том, что под контроль азербайджанской армии перешли новые стратегические высоты на границе Нахчыванской Автономной Республики с Арменией, говорилось недавно в статье исследователя Австралийского института Масиса Ингилизяна, опубликованной на портале открытых исследований Bellingcat.

Ингилизян отмечал, что на основе спутниковых снимков с Planet Labs видно, что летом и осенью 2018 года Азербайджан ввёл войска на новые позиции, занятые в мае 2018 года, которые теперь позволяют контролировать первую линии обороны армянских вооружённых сил и стратегически важную армянскую военную дорогу:

«Рассматривая спутниковые снимки, сделанные начиная с мая этого года, можно увидеть, что Азербайджан продвинулся ещё ближе к неофициальной демаркационной линии по тем же дорогам, что были построены ранее в мае».

Ингилизян отмечал, что гора к северо-западу от реки Арпачай, к которой теперь подведены указанные дороги, была не полностью взята азербайджанскими ВС в мае. Однако сейчас видно, что гора перешла под полный контроль Азербайджана.

Подобные действия, по мнению автора статьи, могут вынудить армянские ВС покинуть установленную линию обороны из-за возросшей уязвимости армянских позиций. Одна из этих позиций (указана красным слева на втором снимке), вероятнее всего, уже была покинута в результате продвижения азербайджанской армии. Такой поворот событий, по словам Ингилизяна, представляет новую опасность для Армении, так как ранее нейтральная территория теперь может стать угрозой для армянской инфраструктуры и поселений.

Minval.az