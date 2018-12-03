Оказывается, и такое возможно

«У меня семья из 8 человек, но я с трудом содержу свою семью на одну зарплату». Об этом сказал депутат Милли Меджлиса (ММ) Тахир Керимли в интервью новостному порталу Olke.az.

В ходе интервью выяснилось, что Тахир Кермли, не так давно удививший граждан страны предложением сократить гимн Азербайджана, а также идеей создания при ММ специального телеканала, не сколотил состояния, но люди почему-то ему не верят.

— На кого не смотришь, у всех хорошее состояние. У меня его нет, но люди мне не верят. Они думают, что я тоже сколотил себе состояние, как некоторые чиновники, — сетует депутат.

Отметим, что с мая 2018 года зарплаты в депутатском корпусе, а также рабочие выплаты значительно возросли. Так, спикер Милли Меджлиса, его первый заместитель и заместители, председатели комиссий и их заместители, депутаты обеспечиваются освобожденной от налога суммой в размере 50% от месячной зарплаты для покрытия расходов на выполнение депутатских полномочий. С учетом этой суммы зарплата спикера ММ будет составлять 3712,50 манатов, I вице-спикера 3340,50 манатов, вице-спикера ММ 3154,50 манатов, председателей парламентских комитетов 2970 манатов, зампредов парламентских комитетов 2784, рядовых депутатов 2598 манатов.

С одной стороны, понять Тахира Керимли понятно можно: наверняка сложно содержать семью из 8-ми человек на жалкие 2598 манатов. Наверное, именно поэтому не так давно Т. Керимли изъявил желание, ввергшее в состояние шока читательскую аудиторию: ехать в Сирию вместе с сыном, воевать в Африне. В социальных сетях язвительно отмечали, что сирийские боевики платят хорошие деньги всем, кто согласится воевать на их стороне.

Кстати, в 2016-м году Тахир Керимли уже давал аналогичное интервью изданию modern.az, в котором пожаловался на отсутствие бизнеса у себя и у родственников, а также на безработных братьев, а также на тот факт, что его дом заложен в кредит. И прибавил, что, учитывая все эти трудности, ему очень сложно понять азербайджанский народ, постоянно ругающий депутатов в хвост и в гриву всякий раз, когда в ММ поднимается вопрос об увеличении суммы их заработной платы.

Мы, конечно же, верим, что содержать семью из 8-ми человек на жалкие 2598 манатов очень сложно. Но не из депутатского ли корпуса не так давно вышла очередная маразматическая цитата, автором которой является председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Хады Раджабли о том, что согласно законопроекту «О пределе критерия нуждаемости на 2019 год», в целях назначения адресной государственной социальной помощи предел критерия нуждаемости на будущий год был определен в размере 143 маната – то есть, на 13 манатов больше, чем в 2018-м году.

После бучи, поднявшейся в социальных сетях, Х. Раджаблы внес «ясность», заявив, что его неправильно поняли:

— Я говорил, что предусмотренное повышение на 13 манатов — это хорошо. Я не говорил, что 143 маната — нормальная цифра. Журналисты в своих статьях цифры дали неверно. Прожиточный минимум не определен на уровне 143 манатов, он составляет 180 манатов. Еще раз отмечаю, что 143 маната — это предусмотренный критерий нуждаемости. Я даже предлагал увеличить уровень прожиточного минимума.

Но тем не менее факт остается фактом: 143 маната. И никуда от них не денешься. Как на эти деньги может прожить семья из тех же 8-ми человек (как в случае с депутатом Тахиром Керимли, жалующимся на бедность в связи с безработными братьями и отсутствием собственного бизнеса)?

Чаще всего после таких вот нелепых заявлений, исходящих из стен Милли Меджлиса, из уст «народных избранников» хочется сказать последним: посыпьте голову пеплом и замолчите, наконец. Получайте свою высокую зарплату лучше за молчание, чем за глупости, над которыми смеется азербайджанский народ. Замолчите, наконец, потому что вам, живущим на всем готовом, никогда не понять, что смех этот народный – сквозь слезы.

Яна Мадатова

Minval.az