Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, лидер блока «Мой шаг» на парламентских выборах, в субботу оказался в курьезной ситуации. В ходе агиткампании в городе Каджаран Сюникской области его ударило током, сообщают ереванские СМИ.

На видеозаписях выступления видно, как Пашинян резко подпрыгивает и перекладывает быстренько микрофон из руки в руку.

«Все время бьет током, если буду так делать, не удивляйтесь», — сказал Пашинян избирателям.

Однако спустя некоторое время его вновь «шарахнуло», и тогда на помощь поспешили охранники, которые прикрепили микрофон к штативу.

Minval.az