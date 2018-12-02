Турция должна сделать выбор между Россией и странами Запада. Об этом заявил сенатор Джеймс Инхоф, новый глава комитета сената США по вооружённым силам, заменивший на этом посту Джона Маккейна, сообщает РИА Новости со ссылкой на Блумберг.

«Если Турция хочет остаться в программе F-35, она должна отказаться от получения российских систем С-400», — заявил Инхоф, комментируя доклад, представленный недавно Пентагоном для конгресса США.

Он также добавил, что Турция является очень важным партнером США по НАТО, но при этом, она должна действовать в соответствии с этим статусом. «Турция должна сделать выбор между Россией и Западом. Если она продолжит процесс покупки С-400, её ждут последствия», — подчеркнул сенатор.

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