Минобороны Армении рассматривает возможность приобретения технологий, использующихся в производстве высокоточного оружия, заявил и.о. министра обороны Армении Давид Тоноян, передает «ИНТЕРФАКС-АВН».

«Есть вопросы, касающиеся технологий, которые также закупаются нашими коллегами из других стран, которые были на вооружении российской стороны, и эти технологии используются в производстве высокоточного оружия», — сказал он журналистам в субботу.

Он пояснил, что в этой области рассматривается, в том числе, и сотрудничество с США, но конкретных шагов в этом направлении ещё нет.

По словам Давида Тонояна, в настоящее время вооружение Армении на 90% состоит из оружия российского производства, остальные 10 % относятся, по словам министра, больше к области миротворчества, связи.

Кроме того, он сообщил, что Армения не ведёт военного сотрудничества с Украиной. «Военное сотрудничество с Украиной, я сейчас не могу даже этого предположить», — сказал министр.

По его словам, совместных мероприятий Минобороны двух стран практически не проводилось за последний год. «Только если было участие в каких-то мероприятиях, которые организовываются на территории третьих стран и там есть присутствие наших офицеров и офицеров Украины. Двухсторонних мероприятий не проводится на данном этапе», — сказал министр обороны.

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