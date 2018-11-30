О чем проговорилась Мария Захарова?

МИД России наконец отреагировал на протест Азербайджана по поводу поездки в Москву главаря армянского оккупационного режима в Ханкенди Бако Саакяна. По версии Марии Захаровой, эта поездка, оказывается, не противоречит посреднической миссии России в нагорно-карабахском урегулировании. Как заявила на своем брифинге госпожа Захарова, «эта поездка не может рассматриваться иначе, как частная. Ее статус очевиден. Она не противоречит ни российскому законодательству, ни имеющимся международном договоренностям, ни посреднической миссии России в нагорно-карабахском урегулировании. Поэтому претензии российской стороне, которые были выражены в недавнем заявлении азербайджанской стороны, являются, с нашей точки зрения, безосновательными». Словом, в Москве, похоже, несказанно удивились даже не самой жесткой реакции МИД Азербайджана на эту поездку. Судя по всему, здесь уверены в своем праве демонстративно попирать чужие границы и государственный суверенитет, но вот когда Москве об этом напоминают, даже еще не по самому жесткому варианту, удивленно поднимают брови: а что такого? Даже столкнувшись с необходимостью объясняться, каким образом в Москву залетел господин Саакян, госпожа Захарова, в отличие от ее коллег в других странах в схожей ситуации, не посчитала нужным отметить, что Москва признает территориальную целостность Азербайджана и не признает созданный в Карабахе оккупационный режим. И это тот случай, когда умолчание красноречивее самых напыщенных слов о дружбе, исторических связях и стремлении добиться урегулирования конфликта.

И так уж совпало: заявление Захаровой прозвучало вскоре после инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе. И комментируя этот инцидент, министр обороны США Мэттис заявил: «Если вы вспомните о том, что между двумя странами было заключено соглашение… это просто показывает, что сейчас словам России нельзя доверять». Добавим от себя: это касается не только Украины. Со всеми вытекающими последствиями для авторитета РФ, если от него, конечно, что-то еще осталось.

Плюс ко всему это еще не все. Бако Саакян, напомним, прибыл в Москву на весьма показательном фоне. В Армении уже в следующее воскресенье пройдут парламентские выборы. А после них, как открытым текстом заявил в ходе своего визита в Армению Джон Болтон, советник президента США по национальной безопасности, США ждут от Никола Пашиняна решительных шагов в карабахском урегулировании. Еще раньше американские дипломаты обозначили, что урегулирования без вывода войск с захваченных азербайджанских территорий не будет.

А вот это заявление Болтона сильно не понравилось Москве. И вызвало у госпожи Захаровой едва ли не публичную истерику у микрофона. После которой уже не получалось не озвучить вопрос: надо ли так понимать, что перспектива вывода армянских оккупантов с азербайджанских земель Москве не по нраву? И реальное урегулирование конфликта в планы Москвы не входит вообще?

Казалось бы, после переговоров в Душанбе такие обвинения в адрес РФ не звучат особо убедительно. Только вот будем реалистами: в Душанбе речь шла о технических мерах по снижению напряженности, но не о выводе войск. Болтон же говорил о реальном коренном урегулировании, подразумевающем освобождение захваченных территорий. А это уже другая цена вопроса, прежде всего для Бако Саакяна. Который не может не понимать: любые «подвижки» в Карабахе прежде всего затрагивают его интересы. В самом «мягком» варианте — вывод войск из районов, окружающих бывшую НКАО, и потеря бизнеса, основанного на их грабеже. В «жестком» — восстановление суверенитета Азербайджана над Карабахом и ликвидация самого по себе оккупационного режима, который он, господин Саакян, возглавляет. Сказать, что эта перспектива его пугает, ничего не сказать.

Более того, не на шутку беспокоят «старшую ханкендинскую марионетку» и политические процессы в Ереване. Где вышедшие из тюрьмы боевики «Сасна црер» обещают устроить автопробег в Карабах и отстранять его, Бако Сааковича, от власти. «Кресло» под ним уже не только «качается», но и «горит».

А Москва тем временем открыто демонстрирует свои приоритеты, не ограничиваясь выражением недовольства по поводу заявлений Болтона о Карабахе. Та же Захарова возмущалась и освобождением из тюрьмы боевиков «Сасна црер». Причем возмутило Смоленскую площадь не их террористическое прошлое (прошлое ли?) и не соучастие в агрессии против Азербайджана (это с точки зрения РФ, похоже, вообще не важно), а призывы к выводу из Армении российской базы и пограничников.

Еще раньше, напомним, шеф Захаровой, Сергей Лавров, публично одернул Пашиняна, потребовав от него немедленно освободить из-под ареста Роберта Кочаряна, представителя все того же карабахского клана. Так что Бако Саакяну самое время искать защиты, пардон, «под юбкой матушки-России». Которая уже обозначила свои приоритеты.

И уж тем более полностью в эту схему укладывается и «прорвавшийся» как раз после визита Саакяна в Москву его конфликт с Пашиняном.

Когда предвыборная кампания в Армении только стартовала, многие эксперты выражали обеспокоенность, что отвели на нее слишком уж сжатые сроки. Но теперь уже понятно: по количеству вылитого соперниками друг на друга «компромата» и взаимных обвинений эта кампания побила все рекорды, и не только «внутриармянские». Так что самое время вспоминать не очень политкорректное выражение «У нас мало времени, но мы рассчитываем на большие чувства». А уж публичный конфликт с Пашиняном переполнил чашу терпения многих наблюдателей в самом Ереване.

Напомним, на митинге в Гегарунике Пашинян громогласно заявил: «Я не понял реакцию представителей властей «Арцаха» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az). Я вообще не понимаю активность «властей НКР» в последние дни, зачем они делают заявления и пытаются вмешаться в агиткампанию в Армении. У меня к ним много вопросов, и я намерен обсудить их лично с «президентом Нагорного Карабаха» Бако Саакяном. А пока призываю Бако Саакяна призвать к порядку своих подчиненных и направить их выполнять свою работу. Пусть не делают комментариев по поводу и без… не понял, «пресс-секретарь президента Карабаха» через день комментирует мои слова. Ничего себе. Представляете, если мой пресс-секретарь начнет комментировать известные и неизвестные события в «Арцахе». Вы осознаете последствия этого? Охладите свой пыл, уважаемые, и займитесь делом. Я буду обсуждать это с вами, но после выборов, а пока занимайтесь своими делами».

Пока, правда, с Бако Саакяном уже побеседовал глава полиции Армении Валерий Осипян. Если учесть, что на оккупированные азербайджанские земли переброшены и силы ереванской полиции, то им, без сомнения, было о чем поговорить. Публично отвечать Пашиняну Бако Саакян не стал, но зато высказался местный правозащитник Карен Огаджанян: «Кто вам позволяет в такой неподобающей манере высказывать о руководителях Карабаха?! Такое себе не позволяет даже лидер вражеского нам государства», — возмущается Огаджанян в соцсетях. По его словам, в Карабахе возмущены поведением Пашиняна и требуют от него «знать свою меру и где заканчиваются его полномочия». Но затем Огаджанян уже озвучивает угрозы: » Bы должны публично извиниться перед нашим народом за нанесённые оскорбления и снижение уровня национальной безопасности нашего народа». «Мы сами решаем как жить, кого избирать, кого почитать. Не упаси Господь, если кто-то попытается извне диктовать как нам жить», — пишет Огаджанян.

А вот тут уже нелишне вспомнить: именно «карабахцы» сыграли решающую роль в сценарии «ползучего переворота» 1997-1998 годов, в результате которого в Армении был отстранен от власти ее первый президент Левон Тер-Петросян. Причем в ход шли не только обвинения в том, что Левон Акопович-де готовится «сдать Карабах», но и политические убийства.

Сегодня в намерении «сдать Карабах» обвиняют уже Никола Пашиняна. Причем озвучивают эти обвинения «республиканцы», которые уже, судя по всему, заручились поддержкой России на внутриполитическом поле в Армении. И понятно, что напуган сегодня не только Бако Саакян, но и Никол Пашинян, который не может не задавать себе вопросов, не повторится ли в Армении сценарий того самого «ползучего переворота» двадцатилетней давности. Особенно если реализовывать его «карабахский клан» будет при поддержке России.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az