Вице-спикер Госдумы, сын Владимира Жириновского Игорь Лебедев поспорил в фейсбуке с другим заместителем председателя парламента, единороссом Сергеем Неверовым о том, можно ли проводить в Майами «региональную неделю», когда депутаты должны встречаться с избирателями.

Спор произошел из-за поста Лебедева из Флориды, опубликованного вечером 28 ноября по Москве. Сын лидера ЛДПР опубликовал 10 фотографий и видео из Майами с комментарием: «Miami, можно только влюбиться!» Неверов, который сам находится под санкциями США и посетить Майами не может, пришел в комментарии и напомнил коллеге, что сейчас идет региональная неделя: «Майами не наш регион, это далеко от Хабаровска, Владимира и Смоленска. Вы здесь с Владимиром Вольфовичем нужнее».

Лебедев парировал, что Майами «как избирательный округ прикреплен к одному из округов депутатов нашей фракции». Неверов на это замечание не ответил.

Minval.az