Председатель комитета по вопросам труда и социальной политики Милли Меджлиса Хады Раджабли выразил отношение к распространенной о нем в социальных сетях и прессе информации.

В заявлении агентству Report он сообщил, что его слова о прожиточном минимуме на 2019 год, сказанные на пленарном заседании 27 ноября, были искажены.

По словам Х.Раджабли, согласно законопроекту «О пределе критерия нуждаемости на 2019 год», в целях назначения адресной государственной социальной помощи предел критерия нуждаемости на будущий год был определен в размере 143 маната: «Это на 13 манатов больше, чем в 2018 году. Этот рост будет способствовать привлечению к адресной государственной социальной помощи 17 тысяч человек. Я говорил, что предусмотренное повышение на 13 манатов — это хорошо. Я не говорил, что 143 маната — нормальная цифра… В статьях цифры дали неверно. Прожиточный минимум не определен на уровне 143 манатов, он составляет 180 манатов. Еще раз отмечаю, что 143 маната — это предусмотренный критерий нуждаемости. Я даже предлагал увеличить уровень прожиточного минимума».

«Мы хотим отмены критерия нуждаемости. Потому что критерий нуждаемости в целях назначения адресной государственной социальной помощи в зависимости от прожиточного минимума — утверждаемый предел на каждый год вместе с государственным бюджетом. Это не показатель. Мое предложение понравилось и председателю парламента Октаю Асадову» — сказал депутат.

Х.Раджабли отметил, что несколько раз предлагал довести в стране минимальную заработную плату до уровня прожиточного минимума: «В случае осуществления моих предложений, произошли бы революционные изменения».

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