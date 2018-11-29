В Китае женщина обратилась к врачу и узнала, что биологически она — мужчина.

Как передает Лента.ру со ссылкой на Asia One, инцидент произошел в провинции Хунань. Пожелавшая остаться неизвестной 26-летняя китаянка уже год как замужем, но у нее не получалось забеременеть. Она отправилась к гинекологу, и тот заявил, что биологически ее нельзя назвать женщиной.

Вероятнее всего, пациентка страдает синдромом нечувствительности к андрогенам, при котором человек обладает женской внешностью, развитой грудью и влагалищем, при этом у него отсутствуют матка и яичники, но есть неопустившиеся яички. Из-за присутствия в организме Y-хромосомы такой человек биологически является мужчиной.

Такие люди могут идентифицировать себя как женщина, мужчина или интерсекс. По определению Управления верховного комиссара ООН по правам человека, интерсексуальность означает наличие нетипичных половых признаков или хромосом. По приблизительным подсчетам ООН, с такими анатомическими вариациями рождается до 1,7 процента детей.

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