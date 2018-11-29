Солдаты, находящиеся на службе в оккупированном Нагорном Карабахе, звонят родственникам и сообщают, что 9 декабря они будут доставлены в Горис и Капан, для того, чтобы принять участие в выборах, а также встретиться с родными, 29 ноября сообщает армянская газета «168 часов».

Военнослужащие говорят, что встреча с родными будет организована Николой Пашиняном при условии, что они будут голосовать за блок «Мой Шаг», который возглавляет политик.

Также, согласно источникам издания, такой вид «подкупа» избирателей — широко распространенное явление, применяемое новой властью в Армении.

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