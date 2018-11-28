Во время матча в столице Ирана между футбольными клубами «Персеполис» из Тегерана и «Трактор Сази» из провинции Восточный Азербайджан произошел инцидент, сообщает Minval.az.

Болельщики тегеранского клуба на матче, который прошел 25 ноября на стадионе в Тегеране, развернули провокационный плакат с надписью «Арцах» на персидском, поддержав тем самым оккупацию азербайджанских земель со стороны Армении. Это вызвало резко негативную реакцию среди болельщиков клуба иранской провинции Восточный Азербайджан.

На видеокадрах видно, как несколько персидских шовинистов, называющих себя «азери» (азербайджанцами — ред.), выражают поддержку сепаратистскому режиму, созданному на азербайджанских территориях.

Инцидент не оставили без внимания депутаты парламента Ирана азербайджанского и турецкого происхождения, которые выступили с заявлением о том, что за провокацией стоят армянские власти․

Игра между «Трактором Сази» и «Персеполисом» как правило проходят в напряженной атмосфере, иранские болельщики часто выкрикивали оскорбительные слоганы в адрес южных азербайджанцев. Во время матчей постоянно звучат лозунги в поддержку Азербайджана, вопреки многочисленным запретам со стороны иранских властей. Иранские же телеканалы заглушают лозунги во время трансляций.

Minval.az