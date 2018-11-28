Скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский разразился громкими угрозами о том, что армия Украины будет разбита войсками России за 27 минут. Как передаёт «Обозреватель», примечательно, что в начале сентября он заявлял, что для этого России хватит и пяти минут.

«Гитлер сделал дивизию «Галичина». Сколько она воевала, когда столкнулась с советской армией? 27 минут. Всё! А Аваков и другие министры на вопрос Порошенко: «Когда война закончится?» говорят : «Три дня». Какие три дня? 27 минут — и ничего не останется от этой украинской армии», — заявил Жириновский.



Кроме того, он выразил обеспокоенность в связи с тем, что Украина таким шагом открыто пригрозила России войной.

«Практически — это уже начало внутренней мобилизации! Когда русский царь объявил мобилизацию, германский император сказал: «Отменяйте мобилизацию!». Не отменили — объявили войну. Вот мы должны сейчас потребовать отменить мобилизацию в Украине, потому что мы уничтожим украинские вооруженные силы!» — выкрикнул Жириновский.

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