В Красноярске группа подростков подожгла своего товарища на катке ради веселья. Его не сразу смогли потушить даже при помощи огнетушителя. Происходящее молодые люди сняли на видео, которое было опубликовано в группе «Я живу [В] Красноярске» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как огонь за считанные секунды распространился по всей одежде молодого человека, и того охватывает паника. Огонь удалось потушить только когда он сбросил с себя горящую куртку. Съемки видео сопровождались восторженными криками и смехом молодежи.

По информации «Комсомольской правды», компания ходит на этот каток регулярно и хамит работникам и посетителям. Сейчас с их семьями работают полицейские. Издание уточняет, что о состоянии героя видео ничего не известно, но в больницу и полицию он не обращался.

Minval.az