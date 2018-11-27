Научный сотрудник Российского института истории искусств Ольга Федорченко рассказала в «Живом Журнале», что ее дочери, ученице четвертого класса, дали домашнее задание написать письмо отцу на фронт, пишет «Медуза».

Федорченко написала в фейсбуке, что, по словам других родителей, такое задание содержится в учебнике для четвероклассников. Она рассказаларадиостанции «Говорит Москва», что родители собираются бойкотировать это и некоторые другие домашние задания.

В сети можно найти множество просьб помочь выполнить домашнее задание и написать письмо отцу на фронт. Такое задание содержится на 37-й странице творческой тетради, прилагаемой к учебнику «Литературное чтение. 4 класс». Судя по выходным данным, тетрадь с 2011 года выпускает издательство «Просвещение», автор пособия — поэт, переводчик и педагог Татьяна Коти.

В задании из творческой тетради сказано: «Представьте себе, что вы ждете отца с фронта. Напишите ему письмо». В письмах предлагают использовать слова и выражения из «Словарной коробки»: «Здравствуй», «Дорогой», «Любимый мой», «Я о тебе очень скучаю», «Как там на фронте», «Я помогаю маме», «Я тебя очень-очень жду», «Возвращайся с победой», «До свидания», «Крепко тебя целую», «Твой сын/дочь».

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