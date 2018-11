В результате землетрясения в иранской провинции Керманшах пострадали 114 человек. Об этом информирует телеканал Press TV.

«При землетрясении магнитудой 6,3 на иранско-иракской границе пострадали 114 человек», — говорится в сообщении.

UPDATE

The 6.3 magnitude #earthquake on #Iran—#Iraq border has left some 114 injured pic.twitter.com/ciSUoYgE0F

