Президент Ирана Хасан Роухани призвал мусульман во всем мире объединиться против Соединенных Штатов, вместо того, чтобы «разворачивать красные ковры для преступников», сообщает telegraf.com.ua со ссылкой на Reuters.

«Подчиняться Западу во главе с Америкой — это предательство нашей религии и будущих поколений этого региона», — заявил Роухани на международной конференции по исламскому единству в Тегеране в прямом эфире на государственном телевидении.

«У нас есть выбор: либо разворачивать красные ковры для преступников, или жестко выступать против несправедливости и оставаться верными нашему пророку, нашему Корану и нашему исламу», — сказал президент, отчетливо вспомнив о Саудовской Аравии и других государствах Персидского залива, которые имеют тесные связи с Вашингтоном.

«Мы готовы защищать интересы саудовского народа от терроризма, агрессии и сверхдержав, и мы не требуем 450 млрд долларов, чтобы это сделать», — сказал Роухани, ссылаясь на контракты Саудовской Аравии с США.

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