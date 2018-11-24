Вице-адмирал США Джон Вульф на ежегодном симпозиуме Naval Submarine League заявил, что ВМС США разрабатывают гиперзвуковой боевой блок, который будут использовать все виды Вооруженных сил.

Вице-адмирал также рассказал о начале работы по созданию ядерной боеголовки малой мощности W76-2.

«Мы разрабатываем гиперзвуковой боевой блок, который сможет использовать не только флот, но и другие виды войск, как только они определят, на чем именно их размещать, — заявил он. — У нас есть программа, финансирование, мы движемся вперед», передает ТАСС.

Вульф отметил, что решение о том, использовать ли это оружие на подлодках, эсминцах или других платформах будет поступать, от высшего руководства флота. Но разработано оно будет таким образом, чтобы ракета и боевой блок были универсальными, и в дальнейшем их не приходилось переделывать под какую-то конкретную платформу.

Вице-адмирал также рассказал, что в начале нового финансового года (начинается с 1 октября-Ред.) были получены средства для начала разработки небольшого числа ядерных боеголовок малой мощности W76-2, которые, по его словам, создаются для сдерживания России. Вульф заявил, что Пентагону не потребуется тестировать эти боеголовки, так как они основаны на испытанной W76-1.

«Нам не потребуется испытывать ее, у нас есть все необходимые данные за годы работы с моделями W76 и W76-1, — сказал он. — Мы на 100% уверены, что, когда мы поместим их, они будут работать нужным образом».

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