В мае в Азербайджане подана 421 заявка на признание дипломов иностранных вузов, 369 из них были одобрены.

Как сообщили в Агентстве по обеспечению качества в образовании, 52 выпускника иностранных вузов получили отказ в признании диплома.

Обращения 39 человек отклонены из-за недостаточного периода пребывания на территории страны обучения.

Наибольшее число заявлений поступило от выпускников вузов Турции (134), России (78), Украины (68), Великобритании (35), Грузии (19) и Польши (14).

Среди популярных специальностей – менеджмент (37), экономика (35), управление бизнесом (32), финансы (28), международные отношения (21).