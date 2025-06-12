За минувшие сутки с банковских карт граждан Азербайджана кибермошенники похитили более 6 тыс. манатов.

Об этом заявили в Министерстве внутренних дел.

Отмечается, что 11 июня с использованием различных киберметодов — в основном через звонки с неизвестных номеров, сообщения о выигрыше, а также поддельных веб-сайтов и страниц в социальных сетях — с банковских карт граждан были похищены средства в размере от 48 до 2 594 манатов и 89 евро. Общая сумма ущерба превысила 6 тыс. манатов.

В МВД напомнили, что CVV/CVC-кодов, OTP-пароли, логины, пароли и PIN-коды являются конфиденциальными данными, которые нельзя передавать третьим лицам. В случае утечки этой информации злоумышленники могут причинить финансовый ущерб, в том числе через оформление кредита на имя владельца карты.