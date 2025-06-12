Завершился судебный процесс по уголовному делу бывшего главного кассира отеля Badamdar Hotel & Residences.

Бакинский суд по тяжким преступлениям признал 30-летнего Дюнямалы Гараева виновным по статьям 179.3.2 Уголовного кодекса Азербайджана (присвоение в особо крупном размере) и 313 (служебный подлог), сообщает Qafqazinfo.

Гараев, работавший главным кассиром в отеле Badamdar Hotel & Residences (управляемом ООО Badamdar Estates, входящим в группу компаний PMD Hospitality), присвоил 163 259,46 манатов.

После оформления кассовых документов он добавлял запятые, занижая суммы. Например, приходный ордер на 4000 манатов превращался в 400,0 манатов, а разницу (3600 манатов) он присваивал. Таким образом, он систематически занижал доходы отеля, похищая крупные суммы.

В своих показаниях Гараев признал, что часть денег потратил на любимую. При зарплате 750 манатов он купил ей 1000 роз за 1000 манатов в цветочном магазине. Также он тратил крупные суммы на развлечения.

Суд приговорил Д. Гараева к 8 годам лишения свободы.

Также удовлетворён гражданский иск отеля: 163 259,46 манатов будут взысканы с осуждённого в пользу пострадавшей компании.