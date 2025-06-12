В последнее время Казахстан усиливает обороноспособность. Президент РК Касым-Жомарт Токаев. как уже сообщал Minval, сменил министра обороны, казахстанская делегация подписала в Лондоне соглашение о начале военного сотрудничества с Великобританией, Астана активировала закупку продукции военной направленности у Турции. Как на такую военную активность Казахстана отреагируют его соучастники по ОДКБ, в особенности Москва, а также в ком Астана видит угрозу, в беседе с «Минвалом» рассказал эксперт из Казахстана, кандидат политических наук Досым Сатпаев.

«Казахстан — суверенное государство, у которого есть собственная оборонная политика, военная доктрина, и, конечно, когда речь идет о безопасности, Казахстан в первую очередь должен принимать меры, исходя из своих собственных интересов.

Понятно, что Казахстан – член ОДКБ, но эта структура показала свою неэффективность. Это привело к тому, что другие члены организации перестали активно взаимодействовать с ней. Война в Украине очень хорошо показала, что основа ОДКБ в лице российской военной тактики, стратегии, российского оружия, является неэффективным и недееспособным. Война продемонстрировала, что Россия, как глобальный игрок, является довольно слабым участником на военном уровне – РФ сегодня зависит от поставок дронов из Ирана, солдат из Северной Кореи. В этом отношении статус России как военного партнера значительно снижен», — сказал политолог.

По словам Сатпаева, важный момент состоит в том, что большинство стран Центральной Азии после начала войны в Украине стали заниматься закупкой вооружения из других стран: «Даже Кыргызстан, который является более пророссийски ориентированным, закупал турецкие «Байрактары». Узбекистан сейчас стремится увеличить поставки вооружения из Китая, вплоть до того, что, возможно, идут переговоры о закупке китайских истребителей пятого поколения».

«В этом плане Казахстан после начала войны в Украине тоже пытался диверсифицировать эти военные поставки, в том числе из Турции, США, стран Европы», — отметил эксперт.

В этой связи он указал на то, что можно приобрести нероссийское вооружение, но при этом «сама тактика, стратегия, подготовка офицерского состава до сих пор имеют отголоски ОДКБ».

«Скажем так, сохранилась советская военная школа. Если даже посмотреть на биографию нового министра обороны Казахстана, то можно убедиться в этом, поскольку он получил военное образование в России. Если мы говорим о реформе армии, оборонной политике, то должен быть сформирован новый человеческий капитал в структуре казахстанской армии и его руководства», — убежден политолог.

Сатпаев уверен, что Казахстану необходимы новые военные управленцы, которые владеют современными формами выстраивания армии, исходя из потребностей сегодняшнего дня, поскольку требуется адаптация и динамика: «Требуется новое военное мышление, а этого я пока не вижу».

«Купить самое современное и эффективное оружие можно у любой страны, но как это будет работать вместе, насколько это позволит повысить обороноспособность страны, — большой вопрос», — добавил он.

«Мы видим, что сегодня весь мир находится в зоне высокой геополитической турбулентности, что видно и в рамках Европейского союза. Если страны Европы долгое время находились под военным зонтиком США, то с приходом Дональда Трампа теперь им самим приходится обеспечивать собственную безопасность, увеличивать оборонные бюджеты, выстраивать военно-промышленный комплекс, создавать новые военные структуры.

Выходит, что многие страны в любом случае уже четко понимают, что весь мир попал в обстоятельства, при которых количество конфликтов разного уровня растет», — сказал собеседник.

Казахстан, по его словам, тоже это понимает.

Говоря о рисках и угрозах относительно Казахстана, Сатпаев сказал: «Если брать наше окружение, то мало кто ожидает каких-то военных действий со стороны Китая, например, или стран Центральной Азии. Единственный сосед Казахстана, который развязал войну – это Россия. На текущий момент для России Казахстан и Центральная Азия важны более как экономические партнеры. Но в любом случае, как говорится, держи порох сухим».

Кроме того, эксперт коснулся реакции России на военную активность Казахстана, в частности касательно международного сотрудничества в оборонной сфере.

«Москва, конечно, будет выражать определенное недовольство. Если Турция является партнером России, то Великобритания относится к недружественным странам для РФ, как и другие европейские страны. То есть все зависит от того, с кем Казахстан будет взаимодействовать. Если Казахстан будет налаживать военное сотрудничество с государствами, которых Россия не рассматривает в качестве своих противников, то вряд ли будет негативная реакция. Другое дело, когда Астана взаимодействует со странами, которые находятся в оппозиции, которые поддерживают Украину. В таком случае на Казахстан, конечно, будет оказываться давление по разным каналам – информационные атаки, через давление на руководство страны и т.д.», — отметил политолог, указав на заметное обострение подобной тенденции в последнее время.

«Это хорошо заметно в последнее время — примерно 1-1,5 года как активировалась пропагандистская российская машина, которая реагирует на любые процессы в Казахстане и якобы видит угрозы интересам России и т.д.

Из-за того, что Россия повернулась на Восток, в сторону Китая, после начала войны в Украине Казахстан сохраняет свою стратегическую роль, поэтому РФ старается сохранить свое влияние, контроль и информационное присутствие здесь. И любые действия Астаны она будет рассматривать через лупу», — заключил Сатпаев.