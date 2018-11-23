Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выяснил, что ведущий и журналист Сергей Брилев является гражданином Великобритании, а также приобрел за 700 тыс. фунтов квартиру в Лондоне. Расследование размещено на сайте фонда.

Выяснить это удалось следующим образом. Сначала фамилию «Брилев» нашли в публичной базе британских юридических лиц. Нашлась лондонская фирма супруги ведущего — Ирины Брилевой. Затем ФБК выяснил, что Брилева подписывала некую петицию против сокращения бюджетов в лондонском округе Хаунслоу.

«Вы подписывали петицию об округе Хаунслоу? И я нет. А вот Ирину Брилеву этот вопрос интересует. И только мы подумали о том, что вообще-то такую петицию каждый может подписать, как обнаружили фото супругов Брилевых как раз в этом округе, стоит геометка — район Чизик», — рассказывает Навальный.

Удалось выяснить, что Ирина Брилева – владелица доли в управляющей компании многоквартирника.

«Симпатичный такой, район прекрасный — благополучный запад Лондона. Рядом Темза, парки, недалеко от аэропорта Хитроу», — говорит антикоррупционер.

Нашлась и выписка на квартиру. «Собственница — Ирина Александровна Брилева. Дата покупки — 22 февраля 2016 года. Наверняка приурочили к Дню защитника Отечества. Цена — 700 тысяч фунтов. Или миллион долларов. Или 66 миллионов рублей. В этой же выписке указано, что квартира куплена без займов и ипотеки. Это важный момент. Брилев даже не притворялся никогда, что занимается бизнесом. В отличие, например, от Владимира Соловьёва. Он работал только журналистом. На государственном телевидении. Жена его тоже бизнесом не занимается, работает в семейном НКО, то есть занимается общественной деятельностью. Тем не менее на их счете нашёлся миллион долларов наличными, за которые они умудряются купить квартиру в Лондоне», — отмечает Навальный.

Minval.az