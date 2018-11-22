Президент Украины Петр Порошенко отказался называть сроки вступления страны в НАТО и назвал этот шаг очень амбициозной и непростой задачей. Об этом сообщает «Телеграф».

«Присоединение к Евросоюзу и Североатлантическому альянсу — очень амбициозная задача и выполнить ее настолько непросто, что было бы неправильным обещать конкретные сроки. Но каждый день упорного труда дипломатов, военных и всей страны приближает нас к этой цели», — отметил он.

Украинский лидер подчеркнул, что Украина не отступит от стратегии вступления в НАТО. «Только интеграция Украины в евроатлантическое пространство гарантирует нам и мир, и безопасность, и независимость, и преодоление бедности», — сказал Порошенко.

Minval.az