Министерство иностранных дел не комментирует скандал вокруг посла страны в Испании Анара Магеррамова, который является сыном уволенного на прошлой неделе с поста ректора БГУ Абеля Магеррамова.

Ранее сообщалось, что причиной увольнения ректора стал пьяный дебош, устроенный им в Мадриде, куда он в составе азербайджанской делегации на частном самолете отправился для участия в международной конференции. Все началось с того момента, когда на 2 часа был неожиданно задержан Airbus-319A, в котором находились члены делегации. Причина задержки — двухтонный багаж академика Абеля Магеррамова. Участники поездки столкнулись с аналогичным случаем и по возвращении из Мадрида 10 ноября. Вылет самолета был разрешен только лишь после разгрузки багаж весом около двух тонн, принадлежащего Абелю Магеррамову и его сыну — послу Азербайджана в Испании.

Как выяснилось, Абель Магеррамов и его сын загрузили в багажное отделение бочки испанского вина. Заполненные вином бочки контрабандным путем отправляются из Азербайджана в Испанию, а там разливаются в бутылки, и незаконно возвращаются обратно. А затем под видом испанского вина продавались в принадлежащих Абелю Магеррамову Домах торжеств, ресторанах и других торговых точках.

Сайт missiya.az обратился в МИД по поводу Анара Магеррамова. Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Лейла Абдуллаевой дала короткий ответ: «Я не могу ответить на этот вопрос».

Minval.az