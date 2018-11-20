Министерство внутренних дел подготовило законопроект, в котором предлагается сделать «практически бессрочным» вид на жительство для иностранцев, долго проживающих в России. Об этом рассказала врио начальника главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова, передает «Интерфакс».

Предложение связано с тем, что иностранные граждане, долго проживающие в России, часто забывали продлевать вид на жительство.

«Получается, что гражданин, который постоянно проживает в России, получает пенсию, например, оказывалось, что он отбрасывается на ситуацию вновь прибывшего иностранца», — сказала Казакова.

МВД также предлагает разграничить понятия «разрешение на временное проживание» и «вид на жительство»: все, кто приезжают в Россию, смогут получать вид на жительство без необходимости получения разрешения на временное проживание.

Законопроект предложили внести в правительство до конца ноября, сообщает РИА Новости.

Согласно закону «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», иностранец получает вид на жительство в период действия разрешения на временное проживание. До получения вида на жительство необходимо прожить в России не меньше года. Вид на жительство выдается на пять лет, а затем его можно продлить неограниченное число раз. Вид на жительство был бессрочным до 2002 года.

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