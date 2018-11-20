Смертница, которая шла пешком к КПП в Грозном, действительно могла выдать себя нервным поведением, но наличие у нее с собой паспортов необычно, заявили ветераны силовых структур, комментируя возникшие у жителей Чечни вопросы. При этом на новой записи видно, что взрыв бомбы на девушке произошел уже после выстрелов силовиков на поражение, пишет «Кавказский узел».

Согласно версии МВД Чечни, 17 ноября женщина совершила самоподрыв у контрольно-пропускного пункта в Старопромысловском районе Грозного. Среди силовиков и мирного населения жертв и пострадавших нет. Следком подтвердил появившиеся в сети данные о личности смертницы, 25-летней уроженке Адыгеи Карине Спиридоновой. Опрошенные изданием жители Чечни назвали нелогичной версию силовиков о действиях смертницы — полицейские на большом расстоянии и практически в сумерках разглядели девушку и сделали вывод, что она ведет себя странно, а маршрут Спиридоновой не поддается объяснению.

СМИ сообщили, что Карина Спиридонова родилась в Адыгее, училась в школе в одном из сел Челябинской области, а в 2016 году вышла замуж и переехала в Дагестан. После подрыва в сети были опубликованы паспорта Спиридоновой и предсмертная записка. Пользователи соцсети отметили, что девушка, судя по фотографиям паспортов разных лет, перестала носить хиджаб.

Визуально отличить смертника от обычного человека с первого взгляда очень сложно, считает президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

«В этом случае девушка, как я понимаю, была одета по традициям. Внешних признаков ее опасности, наверно, не было, взрывное устройство было не в руках, а на себе, и внешне его не было видно. Сложно представить, как был сделан вывод, что направляющаяся к КПП девушка является смертницей, только по странному поведению можно это понять. Следствие должно дать ответы на все вопросы», — сказал Гончаров.

Замечание пользователей соцсетей, что «если бы женщина действительно хотела совершить теракт на посту, то просто могла доехать туда на маршрутном такси», резонно, однако эта нелогичность действий объясняется ее психологическим состоянием перед терактом, считает Гончаров.

«Смертница могла на маршрутке доехать до места теракта, не привлекая внимания, могла даже такси заказать и максимально близко подъехать к силовикам, чтобы не идти по открытой дороге и не привлекать лишнее внимание. Но девушка, [скорее всего], была, мягко говоря, не в себе, и не могла принимать рациональные решения. Это тоже должно быть доказано в ходе следствия», — сказал Сергей Гончаров.

Маршрут смертницы, преодолевшей 90 километров от Хасавюрта до КПП, был спланированным, а не случайным, уверен он.

«Если она проделала такой большой путь, значит, она изначально хотела взорвать себя и силовиков вблизи КПП, таков был план. Она заранее шла именно туда, сознательно преодолела такой путь. Жителям Чечни не стоит удивляться, что она ехала из Хасавюрта до Грозного со взрывчаткой, а не взорвала себя в ближайшем месте, это было сознательно. Об этом свидетельствует еще и то, что она с собой взяла паспорт и предсмертную записку. Обычно террористы не берут с собой документы, но в этом случае, видимо, ей понадобился паспорт», — считает ветеран «Альфы».

Тот факт, что девушка была в разработке силовиков, не означает, что правоохранители имели причину и основание задерживать ее, указал Гончаров. «Разработка у силовиков – обширное понятие. Многие находятся в разработке, но это не означает, что этих граждан будут сопровождать день и ночь, вести слежку. Если ее не задержали до теракта, значит, не было явных причин. Разработка не дает права задерживать или арестовывать граждан. Нельзя говорить, что здесь есть ошибка силовиков», — сказал Сергей Гончаров.

Полковник МВД в отставке Евгений Черноусов, напротив, считает самоподрыв девушки большим упущением силовиков, которые вели за ней наблюдение.

«Как может гражданин, находящийся в разработке, обойти всех и совершить теракт? Здесь есть чья-то халатность. Следствие должно выяснить виновного и наказать его», — сказал Черноусов.

При этом Черноусов согласен с мнением, что поведение, в отличие от внешнего вида, действительно могло выдать в девушке смертницу.

«Когда человек идет на какое-то задание, на совершение самоубийства или теракт, у него возникает мандраж, дрожь, неуверенность, его поведение становится необычным. Даже обычный человек иногда не может скрыть свое волнение, когда проезжает или проходит мимо КПП, даже если нет повода волноваться. А здесь девушка осознает, что через минуту ее не станет, естественно, что она своими действиями вызывает подозрение и выдает себя», — сказал Черноусов.

Зная, что многие теракты направлены против силовиков, сотрудники на КПП имели основания расценивать подозрительную девушку как исполнительницу теракта. Их действия можно назвать эффективными — бдительность силовиков помешала смертнице выполнить свою задачу, считает он.

По данным силовиков, до КПП смертница не дошла около 75 метров. Она взорвала себя после того, как полицейские, увидев на ней самодельное взрывное устройство, произвели предупредительный выстрел, сообщил врио министра внутренних дел по Чечне Апти Алаудинов.

«Это еще и провал террористов, поскольку цель любого теракта – жертвы. А здесь смертница не выполнила свою задачу, взорвала только себя. Сейчас силовики будут более бдительными», — уверен отставной полковник МВД.

Черноусов добавил, что маршрут смертницы может объясняться ее желанием избавиться от возможной слежки.

«Террористы, как правило, преодолевают определенное расстояние, чтобы уйти от возможной слежки, это часть плана и результат инструктажа. В этом случае она все делала по сценарию. У нее нашли паспорт, это говорит о том, что она знала, что ей придется проехать большое расстояние. Например, ее останавливают через 25 километров и спрашивают паспорт, она показывает и проходит, так как взрыв должен быть в другом месте. Но это редкий случай, обычно террористы не носят с собой документы», — пояснил Евгений Черноусов.

Тем временем в социальных сетях распространилось новое видео, снятое у КПП во время инцидента. Видеоролик, опубликованный 18 ноября, доступен, в частности, на YouTube под названием «Момент подрыва смертницы из Грозного с другого ракурса». На записи, снятой неизвестным, видно, как женщина в темной одежде идет в направлении КПП. Рядом по дороге проезжает один легковой автомобиль, хотя обычно на этом участке дороги довольно интенсивное движение. Несколько силовиков с оружием наизготовку выходят навстречу женщине, один поднимает руку, затем слышны выстрелы, женщина падает. Голос за кадром произносит: «Что, больные что ли?». После нескольких выстрелов происходит взрыв и тело женщины отлетает в сторону.

Запись с другого ракурса только укрепляет озвученные ранее сомнения в официальной версии силовиков, обратили внимание местные наблюдатели.

«На новой съемке, что распространилась вчера, видно, что события развивались не так, как нам это преподносят. Девушку расстреляли, а потом только случился взрыв. При этом силовики ведут себя достаточно спокойно, хотя в подобного рода ситуациях реакция бывает совершенно иной», — заявил бывший сотрудник МВД Чечни Лема.

Эта видеосъемка должны вызвать интерес у следственных органов, уверен бывший силовик.

Местный активист Руслан полагает, что родным девушки следует требовать расследования. «Это видео, на мой взгляд, достаточно серьезная улика. Родным девушки, что объявлена смертницей, ее семье, следовало бы обратиться в надзорные органы и потребовать независимого расследования произошедшего. Это позволило бы установить истину», — сказал он.

Трасса, ведущая из Грозного в сторону станицы Первомайской и селения Побединского Грозненского района, обычно бывает загруженной, отмечают местные жители.

«Движение там достаточно интенсивное, постоянно легковушки в обе стороны ходят, маршрутки и автобусы. На видео дорога практически пустая, я такого прежде никогда не замечал. Получается, что трассу перекрыли заранее, зная, что что-то должно произойти», — сказал житель Грозненского района Идрис.

Пользователь Twitter под ником Zeynal Xidirov обратил внимание, что на посту, помимо полицейских, были сотрудники спецназа — они ждали, пока к ним подойдет девушка, демонстративно одетая во все черное. При этом заявление, что девушка подорвала себя после выстрела в воздух, опровергается этими кадрами. «На видео ясно, что девушку расстреляли и потом был взрыв», — написал он.

«Знающие это место утверждают, что трасса эта обычно загружена. На видео она перекрыта и безлюдна. Силовики чувствуют себя в безопасности на расстоянии 10-20 метров от жертвы и не реагируют на взрыв. Значит, они знали о силе мощности взрывного устройства?», — задался вопросом пользователь Twitter Торси.

Minval.az