Некоторые члены ОДКБ не выполняют свои союзнические обязательства, сказал на пресс-конференции во вторник и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, комментируя вопрос о поставках оружия в Азербайджан.

Ранее стало известно, что Минск и Баку планируют заключить контракт на поставку очередной партии белорусской военной техники. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

Летом 2018 года стало известно, что Беларусь поставила Азербайджану РСЗО «Полонез». В сентябре минобороны Азербайджана заявило о поступлении новой партии РСЗО.

«Очередная партия была поставлена три месяца назад, но соглашение было подписано давно. Все это имело место, когда генсеком ОДКБ был представитель Армении. Мы осуждаем подобное поведение, считаем это шагами, направленными против национальных интересов Армении. И мы считаем, что такое поведение мешает деятельности ОДКБ. Нам надо сесть и поговорить лицом к лицу, всем членам должно быть ясно, какие обязательства они имеют перед блоком, членами организации», — сказал Никол Пашинян.

Minval.az