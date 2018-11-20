В Армении нарастает антибеларусская истерия, о чем свидетельствуют заявления политологов и публикации в провластных СМИ.

Как уже сообщал Minval.az, все началось после того, как президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл азербайджанскому послу Латифу Гандилову детали обсуждения в Астане, а глава Казахстана Назарбаев по итогам саммита ОДКБ сказал, что пост генсека должен отойти представителю Беларуси. И.о. премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что действия двух президентов противоречили их договоренностям и собирается потребовать объяснений у президентов Беларуси и Казахстана относительно их заявлений по генсеку ОДКБ.

На эти высказывания Минск ответил устами представителя МИД Анатолия Глаза. «Наверное, господин Пашинян не понял, что «уличная демократия» неприемлема в большой политике», — сказал он, и упрекнул Пашиняна в том, что тот «возомнил себя международным прокурором».

Руководитель Христианско-демократического движения Армении, политолог Левон Ширинян разразился гневом в отношении белорусских властей. Как сообщает Minval.az, об этом он сказал в интервью ереванским СМИ.

По его словам, кризис в ОДКБ усугубляется, и «это хорошо в том смысле, что однажды это должно было взорваться».

«Я хочу прокурорам-педагогам из Беларуси, подобным Лукашенко и их министру ИД, напомнить, что основателем их государства является Александр Мясникян, один из лучших сынов армянского народа. И это значит, что уже тогда армянский народ обладал лучшей политической мыслью, лучшими политиками и политическим нюхом. Сейчас мы можем только посоветовать им уподобиться европейцам, но не внешним видом, а сутью. Так что, ничего страшного, ОДКБ просто впервые столкнулась с фактом отстаивания национальных интересов Армении», — важно сказал Ширинян.

Далее он обратился к армянству, лоббистским структурам в Вашингтоне, Брюсселе, Лондоне, Москве, чтобы они поддержали Пашиняна.

«Пусть поучатся у НАТО, как там поддерживают друг друга, как относятся к уставу и закону», — сказал он. И вновь обратился к теме Беларуси:

«Кто такая Беларусь, чтобы нам указывать? Пусть лучше думают о том, что нельзя, находясь в международном блоке, поддерживать более тесные связи со страной вне блока, в данном случае, с Азербайджаном. Их заявления звучат в контексте политики Азербайджана, им нужна их нефть. Беларусь пытается посредством этой сделки получить дешевый продукт. Но этого не будет за счет интересов Армении. Просто прежние власти так опустили рейтинг Армении, что им теперь странно наблюдать, как премьер Армении отстаивает интересы страны».

Minval.az