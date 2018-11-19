Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что страна приостановит членство в Интерполе, если организацию возглавит российский кандидат Александр Прокопчук.

— В случае если аргументы Украины и ряда других стран не будут услышаны, Украина рассмотрит вопрос о приостановлении своего членства в ІСРО, — пишет Аваков в своём «твиттере».

Он утверждает, что если организацию возглавит россиянин, то это будет противоречить духу и целям Интерпола.

О том, что россиянин Александр Прокопчук может стать следующим главой международной полиции, ранее сообщила Financial Times. Сейчас Прокопчук является вице-президентом Интерпола. Кроме того, с 2011 года он возглавляет российское бюро организации.

Minval.az