Президент США Дональд Трамп в разговоре с помощниками признался, что считает нелепым преувеличение значения для международного сообщества убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

Как передает ТАСС, об этом в воскресенье сообщил портал Axios со ссылкой на свои источники в Белом доме.

По их сведениям, глава государства не собирался «поднимать шумиху» вокруг ситуации с убийством журналиста в консульстве Саудовской Аравии в Турции. Трамп, продолжает портал, в частных беседах называл убийство «очень плохим», но сразу же добавлял, что другие страны, с которыми Америка имеет дело, включая Китай, совершают «много плохих вещей». Он признавал нелепой ситуацию, при которой люди, преувеличивали, по его мнению, значение для международного сообщества убийства одного человека, и приводил в пример жестокие методы властей других стран.

Кроме того, президент спрашивал своих помощников, почему Америка должна занимать позицию по делу Хашукджи, ведь журналист не был американским гражданином, а убийство произошло не на территории Соединенных Штатов.

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