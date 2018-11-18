Никакой сепаратной сделки с Японией о судьбе Курильских островов нет и быть не может, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«За эти дни мы с вами видели очень большое количество разных рассуждений, политологических домыслов о том, что, дескать, уже какая-то сепаратная сделка о передаче островов и так далее», — сказал он в эфире программы «Москва. Россия. Путин» на телеканале «Россия 1» (ВГТРК).

«Это не так. И так быть не может», — подчеркнул в связи с этим Д.Песков.

Он пояснил, что президент России Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ взяли за основу переговоров по данной проблематике советско-японскую декларацию 1956 года.

«Можно ли говорить о том, что это означает автоматическую передачу каких-то территорий? Абсолютно нет», — сказал Д.Песков.

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