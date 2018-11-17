Франция не признает незаконный режим, созданный на оккупированных территориях Азербайджана, и не поддерживает никаких отношений с теми, кто считает себя «руководителями» этого режима.

Как сообщает РИА Новости, об этом сказали в МИД Франции в связи с визитом в страну лидера карабахских сепаратистов Бако Саакяна.

«Франция не признают самопровозглашенную республику Нагорный Карабах. Она не поддерживает никаких отношений с теми, кто представляется ее руководителями», — сказал журналистам представитель ведомства, отвечая на вопрос о протестах в Азербайджане в связи с визитом во Францию сепаратистов Карабаха.

«Как сопредседатель Минской группы, Франция работает над тем, чтобы найти мирное и устойчивое решение, и выполняет свою миссию посредника беспристрастно», — подчеркнул представитель МИД Франции.

Ранее МИД Азербайджана распространил заявление, в котором говорится, что постоянно применяемый и основанный на двойных стандартах подход Франции заставляет Азербайджан пересмотреть связи с этой страной.

Minval.az