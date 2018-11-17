Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, что получил первый сексуальный опыт с соседским мальчиком в сарае. Там, по его словам, они занимались онанизмом. При этом на вопрос, не стал ли он геем после случая в детстве, лидер ЛДПР ответил отрицательно.

Журналист спросила Жириновского, как он получил первый сексуальный опыт. «Мальчик соседский позвал меня в сарай. И заставил заниматься онанизмом. Я должен был ему помогать, а он мне. Мне ничего не хотелось», — рассказал он.

Вместе с тем, российское издание «Сноб» отмечает, что заявление может оказаться розыгрышем. Владимир Жириновский пока не подтвердил свое участие в радиоэфире.

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) несколько лет разыгрывают СМИ и знаменитостей по всему миру, отмечает издание.

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