В Калининграде генеральный директор компании по производству металлических изделий четыре раза выстрелил из травматического пистолета в подчиненного, который потребовал выплатить зарплату, сообщает управление МВД по региону. Пострадавший госпитализирован, 45-летнего гендиректора арестовали.

Инцидент произошел 15 ноября. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Кроме главы компании, задержали его приятеля, который тоже «участвовал в конфликте». Стрелявший ранее был судим.

Калининградское издание «Клопс» пишет, что у потерпевшего многочисленные гематомы и ранения в области груди. Его знакомая рассказала, что у мужчины также обожжено лицо. Пострадавшему сделали операцию.

Генеральному директору фирмы грозит до семи лет лишения свободы.

Minval.az