Никакой угрозы безопасности полёта для воздушного судна ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) в данной ситуации не было, сообщили в пятницу Trend в авиакомпании, комментируя информацию о том, что выполнявший рейс из московского аэропорта «Домодедово» в Пензу самолет едва не столкнулся с самолетом, летевшим из Баку во «Внуково».

«Борт «Азербайджанских авиалиний», следовавший по указанию специалистов Управления воздушным движением на эшелоне 260, приступил к дальнейшему снижению для захода на посадку только по команде диспетчера аэропорта «Внуково». В этот момент другой самолет, следовавший в Пензу и сохранявший эшелон 250, тоже по команде приступил к дальнейшему набору высоты. Так как векторы движения обоих самолетов свидетельствовали об их расхождении, диспетчер спокойно выдавал последующие команды. Система предупреждения об опасных сближениях на нашем самолёте выдала информацию экипажу желтого цвета, что означает «Не опасно». Никакой угрозы безопасности полёта в данной ситуации не было», — сообщили в ЗАО.

Кроме того, как отметили в AZAL, команд о необходимости предпринимать действия ни от диспетчера, ни от системы предупреждения столкновения самолётов в воздухе (TCAS) не было, так как ситуация того не требовала.

В авиакомпании подчеркнули, что подобные моменты бывают периодически в разных аэропортах мира в связи с высокой плотностью движения и насыщенностью воздушного пространства.

Напомним, что ранее российские СМИ сообщили, что лайнер, выполнявший рейс из московского аэропорта «Домодедово» в Пензу, едва не столкнулся с самолетом, летевшим из Баку во «Внуково».

Отмечалось, что около 18 часов диспетчеры получили сообщение от экипажа самолета Е-170 авиакомпании «Сибирь», вылетевшего из Домодедово в Пензу, о срабатывании системы предупреждения столкновений. На его пути находился заходивший на посадку во Внуково самолет А-319 «Азербайджанских авиалиний»

Minval.az