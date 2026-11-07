В Баку и на Абшеронском полуострове в воскресенье, 8 ноября, ожидаются переменные осадки. Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Местами на полуострове вероятны интенсивные осадки, ожидается усиление северо-западного ветра.

Температура воздуха ночью составит 7-12, днем — 12-14° тепла. Атмосферное давление повысится с 756 до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана местами ожидаются переменные осадки, временами интенсивного характера, грозы, град, в горных районах — снег. В некоторых местах не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-11, днем — 14-17° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем — 2-6° тепла.