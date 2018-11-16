17 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако ближе к ночи в некоторых местах есть вероятность осадков. Утром на отдельных территориях будет слабый туман. Прогнозируется северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 8-10, днем 13-16 градусов тепла, в Баку ночью 8-10, днем 14-16 градусов тепла. Атмосферное давление будет выше нормы — 767 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80% днем 60-65%.

Завтра в районах Азербайджана местами будут дожди, днем преимущественно без осадков. Утром в отдельных местах будет туман. Прогнозируется восточный ветер. Ночью температура воздуха составит 6-10, днем 12-17 градусов тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 3-8 градусов тепла.

Minval.az