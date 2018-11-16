В Бакинском военном суде было рассмотрено представление следственного органа в связи с продлением срока ареста, избранного в отношении Вугара Махмудова, двоюродного брата (с отцовской стороны) бывшего министра национальной безопасности Азербайджана Эльдара Махмудова.

Как сообщает Report на процессе под председательством судьи Сиявуша Гаджиева было объявлено решение.

Согласно решению, представление следственного органа удовлетворено, срок ареста В.Махмудова продлен еще на 3 месяца.

Отметим, что двоюродный брат Э.Махмудова. В.Махмудов был арестован в начале ноября прошлого года.

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