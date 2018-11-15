Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

Как передает Report, об этом заявил посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко на мероприятии, посвященном 85-й годовщине Голодомора и 5-й годовщине Революции Достоинства в Украине.

По словам А.Мищенко, Украина и Азербайджан находятся в одинаковых условиях, так как обе страны страдают от оккупации своих территорий.

«Мы не хотим второго Голодомора и Ходжалы», — заявил посол, добавив, что Украина всегда поддерживала Азербайджан.

Он отметил, что как в свое время весь мир мог бы предпринять усилия для приостановки нагорно-карабахского конфликта, но не сделал, так и сегодня мировая общественность пассивна в вопросе Крыма.

«Мы всегда поддерживаем другие республики, если разговор заходит об исторической справедливости», — добавил дипломат.

А.Мищенко указал, что фальсификации и претензии армянской стороны к Азербайджану схожи с фальсификациями и претензиями России в отношении украинского государства.

«Мы хотим правды. Нам важна поддержка азербайджанского общества. Желаю, чтобы азербайджанская община Нагорного Карабаха могла скорее вернуться в свои дома», — подчеркнул посол.

Minval.az