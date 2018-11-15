Намерение народного артиста Фаика Агаева баллотироваться на предстоящих парламентских выборах вызвало в последние дни широкие обсуждения в обществе и привело на повестку вопрос представления в парламенте людей искусства и шоу-бизнеса.

В заявлении Report председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам, заместитель исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Сиявуш Новрузов сказал, что каждый, кто соответствует требованиям законодательства, и достигший совершеннолетия гражданин Азербайджана, в том числе представитель искусства и шоу-бизнеса, может выдвинуть свою кандидатуру в депутаты и испытать поддержку народа: «Как вам известно, после последнего референдума, возрастной ценз снижен с 25 до 18 лет.

Поэтому теперь еще больше граждан имеют возможность выдвинуть свою кандидатуру в депутаты. Это — избирательный орган, и каждый гражданин может выдвигать свою кандидатуру в соответствии с требованиями законодательства».

Конкретно касаясь обсуждений о вероятности выдвижения народным артистом Фаиком Агаевым своей кандидатуры на парламентских выборах, С.Новрузов сказал, что в Милли Меджлис может избраться поддерживаемый народом представитель любой профессии: «Ведь, согласно законодательству, каких-либо ограничений для представителей той или иной профессии нет. Это — выбор народа. Если Фаик Агаев сможет получить голос народа, как считает, пусть воспользуется своим правом. Выбор народа — закон».

Член парламентского комитета по вопросам культуры, депутат Низами Джафаров заявил Report, что представители искусства всегда были представлены в парламенте и он смотрит на это нормально: «Однако, также есть процедура, которую кандидат должен пройти прежде, чем будет представлен в Милли Меджлисе. Он должен получить поддержку избирателей, набрать нужное количество подписей, иметь заслуги перед народом».

Депутат отметил, что с учетом того, что Фаик Агаев является человеком искусства, у него могут быть некоторые преимущества: «Народ знает людей искусства больше, чем представителей других сфер. В целом, согласно избирательному законодательству, каких-либо ограничений из-за профессии нет, на выборах в ММ может участвовать каждый, кто достиг совершеннолетия. Все зависит от результатов выборов. Выбор за народом».

Minval.az