24 ноября в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоится спектакль «Травиата» Дж.Верди.

Дирижировать спектаклем приглашен лауреат международных конкурсов дирижеров Денис Власенко — один из самых ярких молодых российских дирижеров. Он выступал с известными солистами — Анной Нетребко, Юрием Башметом, Вадимом Репиным, Денисом Мацуевым, Александром Рудиным, Борисом Березовским, Марией Гулегиной, Сергеем Крыловым, Дмитрием Корчаком, Люкой Дебаргом и другими артистами.

Денис Власенко сотрудничает со многими российскими и зарубежными коллективами: симфоническими оркестрами Московской и Санкт-Петербургской филармоний, Национальным филармоническим оркестром России, Брюссельским филармоническим, Токийским филармоническим, оркестрами Болонской оперы и театра Карло Феличе, Симфоническим оркестром Мюнстера и Национальным оркестром Латвии.

В этот день партию Виолетты будет исполнять ведущая солистка Московского театра «Новая опера», лауреат международных конкурсов вокалистов Мария Буйносова. В роли Альфреда выступит ведущий солист национальной оперы Украины, Народный артист Украины Андрей Романенко.

В спектакле также примут участие Народные артисты Азербайджана Али Аскеров (партия Маркиза) и Акрам Поладов (партия Доктора), Заслуженные артисты Азербайджана Джахангир Гурбанов (партия Жермона), Турал Агасиев (партия Гастона), Сабина Вахабзаде (партия Флоры) и солистка Нина Макарова (партия Анины).

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