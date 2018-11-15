16 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром на отдельных территориях будет слабый туман. Прогнозируется юго-восточный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 7-9, днем 12-15 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 7-9, днем 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы — 766 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 60-65%.

В районах Азербайджана местами ожидаются переменные осадки. Днем в большинстве районов в основном пройдет без осадков.

Утром на отдельных территориях будет туман. Прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 6-9, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью ожидается 0-5 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.

Minval.az