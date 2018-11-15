Работников Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана необходимо обеспечить жильем.

Как передает Тренд, с этим предложением на сегодняшнем пленарном заседании выступил депутат Таир Керимли.

Депутат добавил, что для этого должны быть выделены средства: «Многие из работающих в парламенте лиц нуждаются в жилье».

Керимли отметил, что ряд государственных структур обеспечивает своих сотрудников жильем.

Как передает Modern.az, депутат Гудрат Гасангулиев предложил восстановить строительство квартир для депутатов:

«Ранее началось строительство квартир для депутатов, но оно было приостановлено. Теперь у государства есть финансовые возможности для возобновления строительства. Ведь депутаты не могут себя обеспечить жильем на свою зарплату».

Также он потребовал лишить аккредитации некоторых парламентских журналистов. Он отметил, что в ходе предыдущего заседания Милли Меджлиса он хотел повышения зарплат работников парламента на 3%.

«Некоторое журналисты представили это так, будто бы я ругаюсь из-за зарплаты депутатов. На самом деле, зарплата должна быть повышена, но этот вопрос не следует трактовать иначе. Журналисты-рэкетиры позорят нас. Они переиначивают наши слова», — отметил Гудрат Гасангулиев.

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