Французские власти закрыли расследование дела об исчезновении в Китае бывшего директора Интерпола Мэн Хунвэя, сообщает kp.ru.

Между тем с 18 по 21 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах пройдет 87-я сессия интерполовской Генеральной ассамблеи. В повестке дня среди прочего, избрание нового президента этой международной организации. Этот пост стал вакантным на фоне проводимой в Китае антикоррупционной борьбы, одной из жертв которой, судя по всему, стал прежний глава Интерпола.

Представитель КНР Мэн Хунвэй, возглавлявший Интерпол, исчез в конце сентября во время поездки на родину из французского Лиона, где находится штаб-квартира международной полицейской организации. Спустя некоторое время, 7 октября, Пекин сообщил о задержании Мэна в связи с расследованиями по обвинениям во взяточничестве.

Одновременно Интерпол сообщил об отставке своего президента. О судьбе Мэна с тех пор почти ничего не слышно, его оставшаяся во Франции жена Грейс заявила, что исчезновение бывшего главы Интерпола – это «политическое преследование». По ее словам, она не уверена, жив ли ее муж. Последнее послание, полученное от него за несколько дней до исчезновения, 25 сентября, гласит «Жди моего звонка» и сопровождается эмодзи, изображающим острый нож. Вероятно, это своего рода предупреждение о какой-то опасности.

Что интересно, и в Интерполе хранят молчание насчет судьбы своего – пусть уже и бывшего – президента. Генеральный секретарь организации Юрген Шток дал понять, что Интерпол не будет вмешиваться в расследование дела Мэна. Теперь, по сообщениям прессы, и Франция объявила о закрытии этого дела, мотивировав тем, что оно развернулось не на французской территории. Кроме того, французское следствие не нашло свидетельств в пользу утверждений жены Мэн Хунвэя о том, что она получала угрозы по телефону на китайском языке.

Пока исполняющим обязанности президента Интерпола назначен представитель Южной Кореи Ким Чжон Ян.

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