Преподаватель Бухарского инженерно-технологического института избил студентов за то, что они пришли на занятия без галстуков. Об этом сообщает издание «Радио Озодлик» (узбекский филиал «Радио Свобода»).

На видео запечатлено, как преподаватель бьет выстроившихся в ряд у доски студентов. Одного он ударил в живот, двум дал подзатыльники, а четвертого таскал за волосы. Мужчина оскорблял студентов и называл их «козлами». Как оказалось впоследствии, его жертвами стали первокурсники.

Причиной избиения стало то, что студенты пришли на занятия без галстуков. Отмечается, что видео было снято 6 марта этого года, однако выложили запись в социальные сети только 12 ноября.

Minval.az