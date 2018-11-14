Граждане Армении Рубик Абрамян и Карен Аветисян подозреваются в мошенничестве в Великобритании. Об этом сообщает сайт Financemagnates.

Согласно данным организации «Уполномоченный орган по финансовому поведению» (FCA), предполагаемая посредническая организация криптовалюты под названием «AsicTrader» предложила свои услуги инвесторам в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, без необходимой лицензии. Компания объявила, что имеет офис в Шотландии под названием «Small Firms Services». По словам ее представителей, компания позволяет приобрести регистрацию в Шотландии всего лишь за 98 долларов.

FCA выявила, что в Эдинбурге подобного офиса нет. «AsicTrader» указала также британский номер телефона, который, как оказалось, не существует. В данных компании указано, что она является дочерней компанией «Hellax Corp.», зарегистрированной в Великобритании.

Отмечается, что пока не известно, кто стоит за этой компанией, хотя все документы подписаны неким Джеймсом Дикенсом. Контроль же за компанией и еще одной, имеющей отношение к Дикенсу организацией — «Dastinway», осуществляют граждане Армении Рубик Абрамян и Карен Аветисян.

Речь идет и о том, что последние, по всей вероятности, стоят за «Cryptobank UK». Если даже они с этим не имеют связи, то лица, представляющие их компанию, пытались ввести в заблуждение людей, чтоб те заключили сделки при помощи «Cryptobank UK». А компания установила плату в размере 651 000 долларов за первичное денежное предложение (ICO).

Minval.az